Pärnu hävis kodus viimase veerandi Prienaile, saades BBL-is esimese kaotuse

Pärnul oli BBLi arvestuses kirjas võit AVIS Utilitas Rapla üle võõrsilt (94:88), väga hinnaline saak. Kuid tänasega tehti oma elu raskemaks, sest Leedu liiga viimase Prienai Vytautuase (0-8) vastu suudeti sündmusi dikteerida kolmveerand aega mängust, lõpus kukkus aga mast täitsa upakile. Lõpp oli kogenud ja enesekindlamate-agressiivsemate leedukate päralt. Leedu klubivõitis viimase veerandi 31:11!!

Pärnu võitis avaveerandi 24:22, poolaja Karl-Johan Lipsu viskest 47:39 ning läks viimasele neljandikule justkui ühtlase minekuga eduseisus 64:57. Mõistagi ei ole selline edu turvaline ega võrdu merelahel seilamisega tuulevaiksel päeval. Vastas olid ju ikkagi leedulased ja veel vanad rebased... Nö Leedu oma Klandorfi Kalev.

Juba IV. veerand algus Prienai 6:0 avanguga. Kaheksa minutit enne lõppu viis kogenud Gediminas Maceina Vytautase ette 69:66. Nii läkski sealt alates kõik Pärnu jaoks allamäge. Vastane oli agressiivsem, näljasem, enesekindlam. Pärnu mõjus tujutult ja eksimused hakkasid kuhjuma. Kõigepealt kukkus ära Saimon Sutt, Siim-Markus Post, siis Mihkel Kirves. No ja kes siis veel peaks mängima...?

38. minutil tegid vastaste vanameistrid kolm lihtsat korvi seisuks 86:72 ning see oli pärnakatele lõplikuks hingekellaks. Kui ausalt öelda, siis eks see oli teenitud, aus ja samas loodetavasti ka õpetlik kaotus.

Leedu meeskonna poolel tegid mängu ülimalt suurte kogemustega Tadas Klimavicius (koondis, Žalgiris, Neptunas), Gediminas Maceina, Justas Sinica, Egidijus Dimša, Tomas Dimša, ukrainlane Deniss Lukašov, endine "pärnakas" Edvinas Šeskus jmt. Tuleb nentida, et Prienai 0-8 saldo LKL-is kõneleb meile pigem Leeud liiga küllalt heast tasemest.

Pärnu kaotas laua 22-36 (kuhu jäid need legendaarsed ründelauad?!), kaheste tabavus oli Leedu klubil parem - 73 vs 57 %, kolmesed Prienai kasuks 35 vs 25 % (Pärnul 16/4), vabaviskeid Prienai kasuks 65 vs 57 % (Pärnul 30/17).

Prienai poolel tõi 25-aastane Eigirdas Žukauskas 29+8 lp, Deniss Lukašov lisas 18+8+3. Pärnu poolel: Post 22+3+4, Kirves 16+5 lp, Kask 13+4 lp, Sutt 9+3+6.

Heiko Rannula (Pärnu Sadam, Delfi TV-s): "Märksõna: keskendumisraskused. Eriti lõpus, kus peaks olema eriti keskendunud. Just siis tegime lapsikuid vigu. Mis siis veel - nende maa-ala, millega me ei saanud üldse hakkama (osasid mehi ei saa siis mängu pannagi), möödavisatud vabavisked, ja muidu visked. Kui sisse ei viska, teeb seda vastane ja kogub sedakaudu enesekindlust. Need on meie suuremad mured praegu.

Tahtsime algusest peale "vanade meeste" vastu tempot hoida ja tõsta, aga lõpuks väsisime ise ära... Teatud mehed tegid kaitses palju praaki. Rünnakul..., mnjahh, peame ikka juurde panema. Probleem on seal SG-SF koha peal. Kui Saimon Sutt saab jalad maas neli-viis korda peale visata ja ei taba ühtegi, siis on asjad pahasti...

Me ei ole selline kaitsemeeskond, et hoiaksime vastast 60 punkti peal. Pigem oleme ikka ründav meeskond. Seega, peame rünnakul teravamad, täpsemad, paremad olema."