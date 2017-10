Ancelotti tahab uut väljakutset: Bayern ei uskunud minusse

Kuigi spekuleeritud on Horvaatia koondise huviga, teatas 58-aastane Ancelotti esialgu, et tahab tagasi tööle asuda järgmisel suvel. Muude tiitlite kõrval on tal ka kolm Meistrite liiga karikat.

"Bayern? Võibolla nad ei uskunud enam sellesse, mida tegin," tunnistas Ancelotti Rai Radiole. "Minu jaoks on õige otsus pausi pidada ja vaadata jalgpalli publikust. Otsin uut väljakutset, aga mitte veel. Tahaksin kohta, kus luua projekt, kus suhtumine on rahulikum ja iga halb tulemus ei tõsta survet, aga tean, mis alal töötan."

