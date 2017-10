Klavan ja Vassiljev jäävad koondisemängudest eemale

„Rääkisin mõlema mängijaga ja praegu oli mõistlik jätta nad koduklubide juurde. Vassiljev alles taastub vigastusest ja saab õige pea uuesti mängukorda. Klavanil on ees raske november ja detsember, sest klubi mängukoormus on suur - 14 kohtumist - ja tuleb võidelda koha eest algkoosseisus, mis on ka koondise seisukohast oluline,“ selgitas Reim.



„Kui vaadata asja laiemalt, siis maavõistlused on just see koht, kus saab koosseisuga rohkem varieerida ja mänguaega suurema hulga mängijate vahel jagada. Kindlasti märkasite, et koosseisus ei ole ka Dmitri Kruglovi ja Aleksandr Dmitrijevit - otsustasin anda neile puhkust, et mitte venitada nende hooaega pikemaks. Mõlema kvaliteet on mulle teada ja arvestan nendega,“ kinnitas peatreener.



Maavõistlus Soomega toimub 9. novembril Helsingis, Maltaga kohtutakse 12. novembril Ta' Qali staadionil.



Eesti koondise koosseis mängudeks Soome ja Maltaga:



Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 36/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0



Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 125/0

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 60/0

Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 43/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 36/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 23/0

Artur Pikk (05.03.1993) – klubita 21/1

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 11/3

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 1/0



Poolkaitsjad ja ründajad

Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 62/13

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 62/9

Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 42/7

Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 35/2

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 33/3

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Kemi PS (FIN) 30/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 11/1

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 10/4

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0