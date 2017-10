Eesti jalgpallurid välismaal: Purje värav ja sööt aitasid KuPS-i hõbedale

Tšehhi kõrgliigas viigistas Bohemians 1905 koduväljal 1:1 Zlíniga. Siim Luts Bohemiansi koosseisu ei kuulunud. Liigatabelis on tema meeskond seitsmendal kohal. Frank Liivakuta mänginud Sarajevo oli Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel 5:0 parem Zenica Čelikust. Sarajevo on liigatabelis neljas.

Poola kõrgliigas aitas Sergei Zenjov oma koduklubi Krakówi Cracovia 1:1 viigini Nieciecza vastu. Zenjov tuli väljakul 66. minutil, mil väravad olid veel löömata. Kuigi Cracovia asus mängu 81. minutil juhtima, lõid vastased otsustavatel hetkedel viigivärava. Vigastatud Konstantin Vassiljevita mängiv Gliwice Piast sai üle pika aja tunda võidurõõmu, kui kodus alistati 2:1 Płocki Wisła. 16 meeskonnaga liigas on Piast nüüd 13 punktiga 14. kohal, Cracovia on kohe nende järel 12 punktiga 15. real. Ken Kallaste koduklubi Kielce Korona asub 19 punktiga üheksandal kohal, kuid täna kohtutakse veel vooru viimases mängus võõral väljakul Gdański Lechiaga. Võidu korral tõuseks Korona kuuendaks. Neljapäeval alistas vigastatud Kallasteta mängiv Korona karikavõistlustel võõrsil 1:0 Lubini Zagłębie. Veerandfinaali korduskohtumine peetakse novembri lõpus Kielces.

Hollandi kõrgliigas tegi Karol Mets NAC Breda ridades kaasa täismängu, kui tema koduklubi viigistas võõrsil 2:2 Utrechtiga. Pärast 10. vooru on NAC Breda 18 meeskonnaga liigas kaheksa punktiga eelviimasel kohal, kuid 13.-16. tabelireal asetsevad meeskonnad on teeninud vaid punkti enam.

Sloveenia meistrivõistlustel sai väärt punkti Ilja Antonovi koduklubi Velenje Rudar, kes tegi väravateta viigi Ljubljana Olimpijaga. Antonov tegi kaasa 90 minutit. Olimpija juhib kõrgliigat 34 punktiga, teisel kohal on Maribor sama punktisummaga. Rudar on kolmandana kogunud 23 punkti.

