Kalev asendas Roosi taas Klandorfiga ja vihjab Kullamäe palkamisele

"Mängupilti vaadates ei näe ma paraku ka seda, et olukord paraneks. Meie soov on mängida kevadel medalitele ja muudatused selle saavutamiseks on vajalikud teha kohe," selgitas Jantson. Tallinna Kalevi esindusvõistkonna peatreeneri kohused võtab ajutiselt üle spordipensionit nautiv klubi aupresident Kalle Klandorf. Täpsed vangerdused peatreeneri kohal saavad paika novembri keskel, kui Gert Kullamäe naaseb Saksamaalt.

