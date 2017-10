17-aastane Eesti tennisist võitis karjääri esimese ITF-i turniiri

Poolfinaalis võideti neljanda paigutusega Rootsi paari Anette Munozova - Julia Rosenqvist 7:5, 6:3. Finaalis võitsid Malõgina - Kulikova teise paigutusega Norra-Rootsi paari Malene Helgo - Fanny Ostlund 6:2, 7:5. See oli Malõginale magus revanšš, sest just Helgo oli tennisist, kes kukutas ta üksikmängus konkurentsist.

