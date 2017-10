Federeri loobumine jätab esikoha Nadalile, Zopp kerkis ühe koha võrra

Nädalavahetusel Baselis kodupubliku ees karjääri 95. tenniseturniiri võitnud Roger Federer teatas pärast võitu, et loobub sel nädalal mängitavast Pariisi turniirist. See tähendab, et suure tõenäosusega lõpetab tänavuse aasta maailma esireketina hispaanlane Rafael Nadal.

Maailma edetabelis just Federeri ees esikohta hoidev Nadal vajab selle positsiooni kindlustamiseks Pariisi turniirilt nüüd vaid ühte võitu. Seejuures jäi hispaanlane valutavate põlvede tõttu just Baseli turniirilt eemale ja tundus, et Federeril on käes kõik trumbid, et aasta lõpetuseks ise esireketiks tõusta.

Kahele veteranile järgneb ATP tabelis kolmandana juba väga suure vahega britt Andy Murray ning esikümnes toimus eelmise nädalaga võrreldes ka üks muudatus, kui sakslane Alexander Zverev kerkis neljandaks ja lükkas horvaadi Marin Cilici viiendaks.

Eesti esireket Jürgen Zopp tõusis eelmise edetabeliga võrreldes ühe koha ja on nüüd 179. real, Vladimir Ivanov kerkis viis kohta ja on 508. ning kuuekohaline tõus tõstis Kenneth Raisma 728. reale.