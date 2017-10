Võrkpallurid välismaal: Täht aitas Cuprumi võidule, kuid sai vigastada

Täht tõi meeskonna parimana 23 punkti (+16), lüües 32 tõstest punktiks 20 (63%). 3 silma lisandus blokist. Keith Pupart tegi kaasa kahes esimeses geimis ja tema arvele jäi 3 punkti. Liigatabelis on Lubin 13 punktiga viiendal kohal.

Tõrvatilgaks meepotis oli Robert Tähe jalavigastus viiendas geimis. Täht käis küll kohe haiglas, ent täit pilti vigastuse tõsidusest siiski pole ja esmaspäeval ootab ees uus visiit arsti juurde. Hetkel liigub võrkpallur karkudel ja ortoosiga. „Raske hetkel veel öelda, kui tõsine see on. Jalg on paistes ja liikuda saan longates. Füsioterapeut on üsna optimistlik, arvab, et kui kõvasti töötame temaga, siis nädalaga saab mu tagasi platsile,“ kommenteeris Täht oma olukorda volley.ee-le.

Jätkuvalt on suurepärases hoos Türgi kõrgliigas mängiv diagonaalründaja Oliver Venno, kes panustas Ankara Maliye Pyiango 3:0 (25:20; 25:19; 25:15) võitu Yüntasi Afyoni üle 17 punkti (+10). Venno ründas 52-protsendiliselt, lüües 29st tõstest punktiks 15, kaks punkti lisandus blokist. Türgi liigas hoitakse kuuendat kohta. Venno on liiga punktitoojate edetabelis 120 punktiga kolmandal kohal. Kadi Kullerkann ja Istanbuli Yesil Bayramic said Türgi esiliigas 0:3 kaotuse linnarivaal Yesilyurtilt.

Prantsusmaa meistriliigas olid lõppenud nädalal võistlustules kõik neli eestlast. Liiga liidermeeskonna Montpellier´ ridadesse kuuluv Andri Aganits aitas meeskonna 3:1 (27:25; 30:28; 24:26; 25:19) võiduni Toulouse´i üle. Rahvusmeeskonna temporündaja tõi 11 punkti (+9), lüües 9st tõstest punktiks 5 ja kogudes blokiga 6 punkti. Liigatabeli teise koha meeskond Pariisi Volley alistas 3:1 (17:25; 31:29; 25:22; 30:28) Toursi, puusavigastust raviv Ardo Kreek kaasa ei teinud. Martti Juhkami ei suutnud Tourcoingi võidule aidata, kui 2:3 (26:24; 20:25; 19:25; 25:11; 7:15) kaotus tuli vastu võtta Poitiersilt. Juhkami tegi kaasa kogu mängu ja tema arvele jäi 11 punkti (-4). Eestlase rünnakud õnnestusid 41-protsendiliselt, vastuvõtul oli nurgaründaja protsent 42. Tabelis hoiab Tourcoing 4 punktiga seitsmendat kohta. Ka rahvusmeeskonna sidemängijast kapten Kert Toobal pidi leppima kaotusega, kui Rennes Volley jäi 1:3 (18:25; 19:25; 31:29; 18:25) alla Setele. Toobal oli platsil kogu kohtumise ja tõi ka kolm punkti - ühe serviässa, ühe rünnakul ja ühe blokist. Liigatabelis on Rennes 12. ehk viimane, punktiarve on avamata.

Prantsusmaa naiste meistriliigas jäid Liis Kullerkann ja Pariisi St Cloud 1:3 (19:25; 25:22; 15:25; 22:25) alla Cannes´ile. Kullerkann sekkus vaid episoodiliselt servima ja skoori ei teinud. Kristiine Miilen aitas St Raphael Volley-Balli 3:0 (25:17; 30:28; 25:23) võidule Quimperi üle. Eestlanna panustas võitu 5 punkti (+3). Liigatabelis on St Cloud seitsmes ja ST Cloud viies.

Andrus Raadik ja Pielaveden Sampo kohtusid Soome meistrisarjas liidermeeskonna Sastamala Valepaga ning said kodusaalis 0:3 (26:28; 17:25; 25:27) kaotuse. Raadik kogus oma meeskonna edukaimana 18 punkti (+11) ja rünnakul näitas 44-protsendilist edukust. Sampo hoiab Soome liigas 14 punktiga viiendat kohta. Naiste meistrisarjas alistas Kertu Laagi koduklubi Salo LP Viesti 3:0 Rovaniemi WoVo. Laak tõi 5 punkti (+2). Liigatabelis on Salo hetkel kuues, ent eurosarja tõttu on neil konkurentidest vähem mänge peetud.

Tšehhi kõrgliigas CEŽ Karlovarsko ridades palliv Henri Treial aitas oma koduklubi 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) võiduni Praha ČZU üle. Eestlasest tempomehe arvele kogunes 6 punkti (+4). Karlovarsko hoiab liigatabelis 9 punktiga neljandat kohta.

Itaalia kõrgliigas sekkus Eesti koondise teine diagonaal Renee Teppan kolmel korral servima, kui tema tööandja Trentino sai kirja 3:1 (23:25; 25:22; 25:19; 25:16) võidu Castellana Grotte üle. Teppan punktiarvet ei avanud. Nicholas Hoag oli Trentino edukaim 20 punktiga. Trentino hoiab tabelis 7 punktiga kolmandat kohta. Itaalia naiste esiliigas alistas Anna Kajalina tööandja Ravenna 3:2 Sigel Marsala.

Slovakkias Preividza meeskonnas palliv Andres Toobal nädalavahetusel kaasa ei mänginud, kui tema koduklubi alistas 3:0 (25:13; 25:18; 25:22) Zvoleni. Prividza tõusis liigatabelis teisele kohale, koos on 18 punkti.

Belgias aitas Timo Tammemaa Maaseiki Noliko 3:0 (25:21; 33:31; 26:24) võiduni liiga liidri Roselare Knacki üle. Temporündaja arvele kogunes 10 punkti. Noliko on tabelis 9 punktiga neljandal kohal. Koha võrra eespool on 11 punktiga Eesti koondise libero Rait Rikbergi tööandja Meneni Prefaxis, kes sai sel nädalavahetusel kirja 3:0 (25:22; 25:21; 25:21) võidu Waremme üle. Rikberg tegi kaasa kogu kohtumise.

Šveitsi meistrisarjas sai eestlaste Rainer Vassiljevi (peatreener) ja Kristo Kollo meeskond Schönenwerdi Volley kirja 3:2 (27:25; 23:25; 23:25; 25:19; 15:13) võidu Chenois Geneve Volleyballi üle. Schönenwerd on liigas kolmandal kohal.

Saksamaa kõrgliigas alistas Karli Alliku koduklubi Düren Powervolleys 3:1 (25:16; 18:25; 25:18; 25:22) Rhein-Maini. Allik sekkus episoodiliselt ja punktiarvet ei avanud. Düren on liigas 6 punktiga viiendal positsioonil. Saksamaa esiliigas mängiv Kevin Soo ja Chemie Volley Mitteldeutschland oli 3:1 (25:17; 25:21; 22:25; 25:20) üle Essenist. Meeskond tõusis ühtlasi oma divisjoni liidriks.

Esimest hooaega välismaal palliv sidemängija Robert Viiber ja tema koduklubi Fonte Bastardo kaotasid laupäeval 0:3 (19:25, 13:25, 21:25) Benficale. Pühapäeva õhtul on kavas kohtumine Leixosega.