Cavaliers ja Warriors said koduväljakul piinlikud kaotused

Cavaliers (3-4) on samuti hooaega alustanud ootamatult nõrgalt ning viimati jäädi 95:114 alla New York Knicksile (2-3). Tim Hardaway jr. tõi võitjatele 34 punkti ja 8 korvisöötu ning Kristaps Porzingis panustas 32 silma ja 12 lauapalliga. Kaotajate kasuks kogus Kevin Love 22 punkti ja 11 lauapalli ja LeBron James tõi 16 silma, 10 lauapalli ja 7 söötu.

