Eesti noormehed lõpetasid Vilniuses võidukalt, neidudele kaotused

Eesti 2000. aastal ja hiljem sündinud noormehed alistasid kolmandas voorus Läti 39:33 (21:20). Mathias Rebane viskas Eesti kasuks 11, Vahur Oolup 8, Simon Drõgin 7, Raimond-Eric Jaanus 5, Markus Kask 3, Rauno Kopli 2 ja Sander Nemvalts 1 värava.

Eesti alustas turniiri 24:21 (13:9) võiduga Leedu üle, kuid seejärel kaotati 25:33 (13:13) Ukrainale, kelle järel saadi lõpuks teine koht. „Ukrainaga suutsime 53 minutit võrdselt mängida, kuid siis väsisime,“ kirjeldas koondise peatreener Elmu Koppelmann turniiri käiku. „Täna saime Lätist jagu puhtalt tahtmise pealt ja see oli meeldiv.“

Kaks aastat nooremad poisid vandusid pühapäeval alla Rumeeniale 23:31 (10:11). Sergio-Silver Kreegimaa kostitas vastaseid 8, Aleksander Pertelson 5, Sigmar Seermann ja Robin-Sulev Mahlakas 4, Nikita Makovei ja Oliver Ruut 3, Kristjan Luuk ja Naatan Pikkel 2 ning Endrik Jaanis, Ilja Kosmirak ja Mihkel Lõpp 1 tabamusega.

Avavoorus said eestlased 33:31 (15:15) jagu Leedust, kuid siis jäid 23:31 (10:11) alla Rumeeniale. Tasuks teine koht, lisaks sellele valiti turniiri parimaks väravavahiks Vitali Semenkov. „Selle vanuseklassi jaoks oli tegemist esimeste koondise mängudega,“ teatas meeskonna juhendaja Indrek Lillsoo. „Saime kõiki mehi kasutada ning mind üllatas mängijate kindlus. Reeglina on debütantidel märgata ebakindlust, kuid teisalt on meie noortel olemas esiliiga kogemus. Lisaks kõigele oli meil hea tiimitunne.“

Eesti 2000. aastal ja hiljem sündinud neiud kaotasid täna Leedu 2 naiskonnale 22:41 (12:18). Teele Utsal tõi Eestile 4, Anastassia Volkova, Mia Marii Tedrekull ja Tuuli Ilus 3, Selma Rein, Rutt Kahre ja Laura Noormets 2 ning Greete Märtson, Diana Vassiljeva ja Kristina Suzdaleva 1 värava.

Turniiri avapäeval jäid eestlannad 26:49 (10:25) alla Poolale ning seejärel 25:47 (10:22) Leedu esinduskoosseisule. „Olime vastastest füüsiliselt nõrgemad, samuti jättis soovida kokkumäng. Vastased said meie eksimustest palju väravaid,“ lausus Eesti koondise peatreener Maie Utt. „Kaitses rabasime tööd teha, kuid Leedu ja Poola vastu me ei saa. Peame oma vead treeningutega kõrvaldama.“

Kaks aastat nooremad tüdrukud jäid viimases voorus Lätile alla 28:29 (14:15). Seejuures viskasid lätlannad otsustava värava seitsmemeetri joonelt viimasel minutil. Eesti poolelt kogus Elina Tšerkassova isiklikku kontosse 9, Angelika Šalk 7, Karina Paju 4, Anastasia Laanet ja Anastasija Bušina 3 ning Alina Navina ja Valeria Pavlenko 1 tabamuse.

Esimeses voorus kaotasid eestlannad 17:40 (8:19) Poolale ja siis 19:31 (6:17) Leedule. „Meil oli vigastatuid. Kohe turniiri alguses sai trauma Jana Snezitskaja, kellele tuli leida asendaja,“ ütles koondise juhendaja Ella Kungurtseva. „Kui kaitses saime hakkama, siis rünnakul mitte. Tegime palju sööduvigu ning realiseerimine oli nõrk. Läti vastu mängisime hästi, aga kümmekond sekundit enne lõppu saime punase kaardi ja nemad teenisid seitsmemeetri karistusviske. See olukord jäi meil kogemuste taha. Edaspidiseks on meil plaanid olemas, vaatame nüüd kuidas see tööpraktikas saab välja nägema.“