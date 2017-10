Üliõnnelik Wilson: seda tunnet ei ole võimalik kirjeldada

Eile õhtul pimedas toimunud katsetel aega kaotanud Ott Tänak ja Martin Järveoja teadsid, et veel tiitliheitlusesse sekkumiseks tuleb tänasel viiel katsel anda endast maksimum. Paraku lahutas Tänakut ja MM-sarja üldliidrit Sebastien Ogieri enne viimast katset veel ikkagi seitse ja pool sekundit ning Tänakule anti tiimikorraldus võtta enne finišit hoog maha. Selleks, et just prantslane saaks Walesis koguda piisava arvu punkte oma viienda järjestikuse maailmameistritiitli kindlustamiseks.

Tänakule Walesist kuues koht, üldarvestuses hoiab ta kolmandat kohta, kaotades enne kolme nädala pärast Austraalias sõidetavat hooaja viimast MM-rallit belglasele Thierry Neuville'ile 14 punktiga.

Kogu hooaja targalt sõitnud Sebastien Ogier tegi viimasel katsel seda, mida pidi - kogus üldarvestuse kolmandale kohale lisaks veel kaks lisapunkti ja kindlustas endale järjekordse maailmameistritiitli. Seejuures on Ogier võitnud tänavu 12 rallist vaid kaks. Viimati ei kroonitud Prantsusmaa rallisõitjat maailmameistriks 2003. aastal, kui parim oli Petter Solberg. Fordiga sõites võitis viimati individuaalse MM-tiitli Ari Vatanen 1981. aastal.

"See on kindlasti olnud meile raske aasta, kuid sellise lõpuga on see lihtsalt imeline," sõnas Ogier. "Aitäh kogu M-Spordi tiimile ja Malcolm Wilsonile. See oli raske töö, me kõik töötasime väga kõvasti. On imeline tunne olla maailmameister sellises võistkonnas. Ma ei suuda rohkem midagi öelda."

Kuid M-Sport võttis Suurbritanniast kõik, mis võtta andis. Esmakordselt kerkis poodiumi kõrgeimale astmele koduradadel kihutanud 28-aastane Elfyn Evans. Ühtlasi oli tegemist DMacki rehvitootja esimese triumfiga MM-sarjas. Evans edestas finišis teiseks tulnud ja samuti tiitlikonkurentsist langenud Thierry Neuville'i 37,3 ning Ogieri 45,2 sekundiga. Viimati võitis britt koduse ralli 2001. aastal, kui parim oli Richard Burns.

"Kolm võitu - ma ei suuda seda kirjeldada," oli sõnatu ka M-Spordi pealik Malcolm Wilson. "Kõigepealt seadsime endale sel hooajal eesmärgi võita individuaalne MM-tiitel. Ma ei uskunud, et meil võib olla šansse ka konstruktorite

arvestuses. Kuid teenida siit kolm võitu - rallivõit, konstruktorite arvestuse võit ja individuaalne MM-tiitel meie kodurallil. Meie esimene tiimi MM-tiitel tuli Uus-Meremaal, kuid teha seda kõike kodus - ma ei suuda seda tunnet kirjeldada. See on uskumatu."