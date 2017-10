Frank Liivak: lähen hambad ristis oma teed ja alla ei anna!

Liivak liitus Sarajevoga käesoleva aasta alguses, tema eelmiseks klubiks oli Hispaania tugevuselt neljandas liigas mänginud Alcobendas. "Oli natuke raskem periood minu elus, kõik ei läinud päris plaanipäraselt ja Hispaaniast ära tulemine oli mõnes mõttes inetu," meenutas Liivak Sarajevoga liitumise tagamaid. "Otsus tuli seepärast, et tahtsin mängida mingis meistriliiga klubis. Variandid olid Itaalia kolmas [liiga] ja esiliiga lõpupoole, aga meistriliiga on ikkagi meistriliiga. See on siin linnas tohutult suur klubi."

"Kui ma iganädalaselt mängiks, oleks see minu jaoks ideaalseks kohaks, aga kahjuks hetkel selline seis pole."

Liivak saabus Sarajevosse siis, kui klubi juhendajaks oli Mehmed Janjos, kelle asemel istus aga suvel peatreeneritoolile Husref Musemic. "Treenerivahetus tuli sellisel hetkel, et minul hakkas koondis ja teistel ettevalmistuslaager," rääkis Liivak. "Kui ma tagasi jõudsin, sain aru, et neil, kellega ta oli poolteist nädalat koos, oli eelis. Pärast seda polegi oma võimalust, mida ma endiselt ootan, saanud. Ma olen kindel, et see võimalus tuleb ja siis pean lihtsalt valmis olema."

"Kõigepealt tahaks ikkagi nii palju mänguaega teenida kui võimalik ja sellest võimalusest kinni haarata. Siis näitab elu juba edasi. Olen oma teed minemas hambad ristis ja alla ei anna, maksku, mis maksab!"

Vaatamata 21 eluaastale on Liivak juba mänginud nii Hollandis, Itaalias, Hispaanias kui nüüd Bosnia ja Hertsegoviinas. "Ma olen oma peas selle asja nii seadnud, et pole mõtet tagasi vaadata ja kahetseda," tõdes Liivak. "Iga asi juhtub mingi teatud põhjusega - võib-olla ei saa tollel hetkel sellest aru. Ajamasinat meil ei ole ja ei saa me asju teisiti teha."