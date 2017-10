Flora kapten Lepistu: kindlasti tahaks end väljaspool Eestit proovile panna

Florat juhendas sellel aastal hollandlane Arno Pijpers, kes oli klubi peatreeneriks ka aastatel 2000-2004. "Arno suutis luua hea tasakaalu distsipliini ja vabaduse vahel ning suutis kaitse pidama saada, mis on noore meeskonna puhul väga tähtis," rääkis Lepistu ETV spordisaates. "Sinna peale suutsime ka väga korraliku ründemängu ehitada."

24-aastane Lepistu oli esimest hooaega noore meeskonna kapteniks. "Kindlasti tundsin ma natuke suuremat vastutust kui eelmistel hooaegadel," kinnitas keskväljamees. "Platsil olles ei saanud võib-olla nii palju keskenduda enda mängule, pidin vaatama, et meeskonnas asjad toimiks."

Jääb miljoniküsimus - kuidas saaks Flora ikkagi ka Euroopas püünele? "Ma arvan, et see oleneb mitmest faktorist. Kõigepealt treeneritöö, igaks mänguks oleks vaja õige taktika valida ja samuti võiksid mängijad individuaalselt enesekindlamaks muutuda ja rohkem uskuda, et on võimalik mängida ka Euroopa keskmike ja tippudega," tõdes Lepistu.

Kogu oma senise karjääri vältel Floras mänginud Lepistu sõnul on tal ambitsiooni ka välismaale pääseda. "Eestis mängides oleks imelik, kui sul ei oleks seda ambitsiooni," kinnitas ta. "Vaatame, kui tuleb mõni väga hea pakkumine, tahaks ennast kindlasti proovile panna ka suures mängus väljaspool Eestit."