Etapi avakurvis haaras edu Red Bulli piloot Max Verstappen, esikohalt startinud Vettelist üritas mööduda ka Hamilton ning sakslase esitiib sattus kontakti briti parema tagumise rehviga. Nii Vettel kui Hamilton pidid vastavad komponendid boksis ära vahetama, langesid seetõttu etapi viimasteks ning hakkasid end rivi lõpust ettepoole võitlema.

Vettel pidi tiitlikonkurentsis püsimiseks edestama britti vähemalt 17 punktiga, kuid ta lõpetas etapi neljandana, mistõttu krooniti Hamilton neljandat korda maailmameistriks. Esimest korda triumfeeris Hamilton 2008. aastal, sellele järgnesid tiitlid 2014. ja 2015. aastal. Ühtlasi sai temast Suurbritannia ajaloo edukaim vormelipiloot.

Lisaks 32-aastasele britile on neljakordseks maailmameistriks tulnud veel vaid tema konkurent Vettel, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher ning Alain Prost.

Etapi võitnud Verstappeni järel sai teise koha Valtteri Bottas (Mercedes; +19,678), viimasena pääses pjedestaalile Ferrari mees Kimi Räikkönen (+54,007).