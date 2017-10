Hamilton ja Vettel põrkasid Mehhiko GP avakurvis kokku

Etapi avakurvis haaras edu Red Bulli piloot Max Verstappen, esikohalt startinud Vettelist üritas mööduda ka Hamilton ning sakslase esitiib sattus kontakti briti parema tagumise rehviga. Nii Vettel kui Hamilton pidid vastavad komponendid boksis ära vahetama ning langesid seetõttu etapi viimasteks.

25 ringi järel on Vettel tõusnud 11. positsioonile ning jääb Verstappenist maha veidi üle minuti, Hamilton kaotab hollandlasele aga ringiga ja on Daniel Ricciardo katkestamise järel viimane, 19.

Hamilton juhib üldarvestuses Vetteli ees 66 punktiga ning kahelt järgnevalt etapilt on võimalik võita 50 punkti, mis tähendab, et Vettel peab etapi kahtlemata esimese kahe hulgas lõpetama.

UPDATE: Stewards will NOT investigate the first lap incident between VET, HAM & VER #MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/y7HD4kg7NJ