Tänak: punktikatsel hoo maha võtmine oli ammu kokku lepitud

"Ma arvan, et [ralli oli] nii M-Spordi kui Sebastieni jaoks väga positiivne," rääkis Tänak intervjuus ERR-ile. "Meeskondlik oli Malcolm [Wilsonile] kindlasti oluline, aga sõitja tiitel pigem veelgi olulisem. Täna oli tähtis, et Seb suudaks selle ära võtta ja õnneks võttis ka. Arvan, et ega ta väga parem olla ei saa."

Mis mõtetega viimasele päevale vastu läksite? "Teadsime, et kõik oleneb sellest, kuidas Sebil läheb ja ilmselgelt pidime nii mina kui Elfyn võimaldama, et ta saaks viimasel katsel ühe punkti võtta. Umbes täpselt nii läks, tal õnnestus kaks võtta, suhteliselt perfektne."

Power stage'il hoo maha võtmine oli kokku lepitud asi? "See on ammu kokku lepitud asi, jah."

"Meeskondliku MM-tiitli saime kätte, sellega võime rahul olla," sõnas ka Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. "Mis ma oskan öelda, Ott sõitis kogu nädalavahetuse väga kiirelt, eks see ralli ühe katse nahka läks - selline see ralli on."