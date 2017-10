Wozniacki võttis aastalõputurniiril Williamsi vastu karjääri suurima võidu

Esimeses setis kolmel korral ameeriklanna servi murdnud Wozniacki läks teises setis 5:0 juhtima, kaotas seejärel kahel korral järjest servi, kuid suutis kohtumise teiselt matšpallilt võita.

"See tunne on suurepärane," rõõmustas taanlanna finaali järel. "Ma ei suuda uskuda, et seisan siin võitjana. Venus tegi asja minu jaoks väga raskeks, see on mu senise karjääri suurim võit."

27-aastase taanlanna jaoks oli võit endast kümme aastat vanema Williamsi üle alles esimeseks, enne tänast oli ta ameeriklanna vastu kaotanud seitse järjestikust kohtumist. Wozniacki jõudis aastalõputurniiri finaali ka 2010. aastal, toona jäi ta alla Kim Cljistersile.

Aasta lõpetab esireketina rumeenlanna Simona Halep, tema kohta ohustanud tšehhitar Karolina Pliškova kaotas Wozniackile aastalõputurniiri poolfinaalis.

"Ma olen äärmiselt uhke, et lõpetan aasta WTA tabeli esinumbrina," sõnas Halep. "Ma olen näinud ränka vaeva, et võimalikult heaks mängijaks saada ja aasta lõpus olla number üks on au."