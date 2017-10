Tommi Mäkinen: vajame rohkem inimesi Eestist

Toyota on hetkel kolmandal kohal (enne Walesi rallit). Kas see on koht, kus te ka hooaja alguses lootsite olla?

Meil ei olnud selleks hooajaks ühtegi eesmärki. Meie siht on vaid õppida, koguda kogemusi ja olla rohkem valmis 2018. aasta hooajaks. Ma arvan, et see protsess on toiminud praegu hästi.

Järgmisest hooajast. Teame juba, et Ott Tänak liitub meeskonnaga. Näen teie näost, et Oti meeskonda toomine oli meeskonna eesmärk pikka aega.

Ma olen selle olukorraga väga rahul. Meil oli ka läbirääkimisi juba tänavuseks hooajaks ja suhtlesime omavahel juba eelmisel aastal ning jätkasime seda tänavu. Nüüd on kõik küsimused lepinguga seoses lahendatud ja kõik on korras. Saame rahulikult keskenduda 2018. aasta hooajaks. Olen väga rahul, et Ott tugevdab meie meeskonda.

Kas see on kaheaastane leping?

Jah, tavaliselt sõlmitaksegi kaheaastaseid lepinguid. Loodetavasti ootab meid koos ees pikk tulevik ja et meil on võimalik pakkuda Otile piisavalt kiiret autot, et tal oleks variante võitmiseks. Tahaks loota, et suudame talle võimaldada ka mugavat olemist siin meeskonnas ja et meil oleks pikk tulevik.

Ka Sebastien Ogier soovis Toyotaga liituda, kuid teie valisite Tänaku. Miks nii?

Me tõesti tahtsime nii teha, eelistasime sellist varianti. Tänaku valimine oli Toyota soov. Oleme selle üle õnnelikud. Oleme selle üle õnnelikud ja olen kindel, et meie sõitjad teevad head koostööd ja meie jaoks on nende omavaheline läbisaamine kõige olulisem.

Kas Te näete, et selle meeskonna tulevik võikski olla Soome-Eesti tiim? Teame, et Tänak liitub meeskonnaga, aga ka mitmed praegused tiimiliikmed on eestlased.

Meil on päris mitmeid eestlasi tiimis - nii mehaanikuid kui teisi inimesi. Otsime kogu aeg võimalusi suuremaks koostööks ja ehitame praegu Tallinnasse ka oma keskust. Alustame järgmisest kevadest seal tööd. Arvan, et vajame selle baasi jaoks rohkem inimesi Eestist. Otsime ja oleme huvitatud rohkemate eestlaste palkamisest tiimi juurde.

Millist eesmärk hakkab Tallinna keskus täitma?

Meil on palju erinevat varustust - rallipargivarustus, recce-autod, võib-olla hakkame ka vahepeatusena oma WRC autosid Tallinnas hooldama. Meie tiim on siiski Soome tiim ja arendustöö jätkub seal. See on meie praegune visioon.

Sel aastal sõidavad noored Jaapani rallisõitjad WRC2 sarjas Markko Märtini tiimis MM Motorsport. Kas see koostöö jätkub ka järgmisel aastal?

Meil on olnud nendega hea koostöö ja meie eesmärk on sellega jätkata. Ma ei tea küll viimaseid detaile, kas ja kuidas see jätkub ja kas me tahame näha mõnd teist meeskonda või on nemad selle koostööga rahul. Ma arvan, et läbirääkimised käivad ja saame selles küsimuses varsti vastused.

Nagu te intervjuu alguses ütlesite, siis tänavuseks hooajaks teil eesmärke polnud. Kuid järgmiseks aastaks on teil meeskonnas kolm väga head sõitjat. Kas eesmärk on MM-tiitel?

Jah, otseloomulikult. Ma arvan, et see on väga realistlik võidelda konstruktorite tiitli nimel ja anname endast parima, et see juhtuks. Kuid nii meie kui Toyota teame, et kui kaua peab kuskil olema, et midagi võita. Peame tegema kõvasti tööd ja kindlasti me seda ka teeme.

Kas tiimi jaoks on olulisem meeskondlik MM-tiitel või sõitjate individuaalsed tiitlid?

Jah, kindlasti on tootjate MM-tiitel tiimide jaoks pisut rohkem olulisem. Samas sõitjate seisukohalt ütleksin, et ka pilootide MM-tiitel on väga-väga väärtuslik.