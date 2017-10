Täna on Walesi MM-rallil viimane päev, kus kavas on viis kiiruskatset. Neist esimene algab kell 10.34 ja viimane (power stage) kell 14.18. Päeva teist ja viimast katset saab jälgida ka ETV2 vahendusel, ülekanded algavad vastavalt kell 11.00 ja 13.30.

