VIDEO | MotoGP: Dovizioso möödus Lorenzost ja säilitas tiitlišansi

Hooaja kuuenda etapivõidu teeninud Dovizioso möödus Lorenzost neli ringi enne lõppu (võimalik, et rolli mängis tiimikäsk) ja säilitas nõnda tiitlilootused, sest üldliider Marc Marquez (Honda) ei saanud enamat neljandast kohast (+17,763). Enne Valencias peetavat viimast etappi lahutab Marquezi ja Doviziosot 21 punkti.

Esinelikule järgnesid Malaisias parimalt stardikohalt rajale sööstnud hispaanlane Dani Pedrosa (Honda; +29,144), itaallane Danilo Petrucci (Ducati; +30,380), itaallane Valentino Rossi (Yamaha; +30,769) ja austraallane Jack Miller (Honda; +35,238).

