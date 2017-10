Ott Tänak (Ford) läks pühapäevale vastu kuuendalt kohalt, kaotust liider Elfyn Evansile (Ford) on 1.06,1), aga järgneva seltskonna vahed ei olnud suured: Sebastien Ogier (Ford; +53,1), Thierry Neuville (Hyundai; +57,3), Jari-Matti Latvala (Toyota; +57,7) ja Andreas Mikkelsen (Hyundai; +1.03,6).

17. katse (10,41 km). Tänak alustas päeva katsevõiduga, edestades 0,3 sekundiga Andreas Mikkelseni (Hyundai) ja 0,7 sekundiga Thierry Neuville'i (Hyundai).

Üldarvestuses midagi ei muutunud: 1. Elfyn Evans (Ford), 2. Sebastien Ogier (Ford; +54,9), 3. Neuville (+56,1), 4. Jari-Matti Latvala (Toyota; +58,2), 5. Mikkelsen (+1.02,0), 6. Tänak (+1.04,2).

18. katse (6,43 km). Katsevõidu võttis Mikkelsen, kellele järgnesid Neuville (+0,6) ja Tänak (+1,4). üldliider Evans võttis katset juba pisut rahulikumalt ja kaotas norralasele 6,7 sekundit.

"Andime endast kõik mis suutsime," sõnas Tänak. "Mõned kohad olid hästi libedad."

Üldarvestus: 1. Evans, 2. Neuville (+46,3), 3. Ogier (+50,0), 4. Latvala (+53,4), 5. Mikkelsen (+55,3), 6. Tänak (+58,9).

19. katse (7,49 km). Katsevõitu jäid jagama Neuville ja Latvala, kellele Tänak kaotas täpselt sekundiga. "See oli minu jaoks uus katse ning me ei võtnud riske ja ma tegin puhta sõidu," lausus Tänak. "Hetkel pole me rohkemaks suutelised."

Üldarvestus: 1. Evans, 2. Neuville (+43,4), 3. Ogier (+48,2), 4. Latvala (+50,5), 5. Mikkelsen (+54,7), 6. Tänak (+57,0).

20. katse (10,41 km). Katse võitis Mikkelsen, kellele Tänak kaotas teisena 0,7 ja Neuville kolmandana 0,8 sekundit. Küll lähenes eestlane selgelt Latvalale, keda edestas 4,4 sekundiga.

Üldarvestus: 1. Evans, 2. Neuville (+43,1), 3. Ogier (+49,1), 4. Mikkelsen (+53,6), 5. Latvala (+54,5), 6. Tänak (+56,6).

21. katse (6,43) km. Tänak loobus punktikatse punktide eest võitlemisest, et mitte seada ohtu Ogier' võimalusi MM-tiitel kindlustada, kuid aitas ise M-Spordil konstruktorite karikat võtta. Katse võitis küll Neuville, kuid talle 1,9 sekundiga alla jäänud Ogier'le neljandast kohast piisas, et viies MM-tiitel järjest võtta. Ja ka Evans tõi auto turvaliselt üle finišijoone, mis tähendas talle karjääri esimest MM-ralli võitu.

Tänak: "Malcom (võistkonna juht Wilson) ja kogu tiim on teinud tänavu imelist tööd ja see on suur edu. Nad tõesti väärivad seda."

Ogier: "Ma ei tea, mida öelda. Kindlasti on olnud raske aasta. Tänud kõigile M-Spordis ja Malcolmile."

Evans: "See on olnud hea ralli. Ma olen väga-väga tänulik kõigile, kes on minuga aastaid olnud ja aidanud mul siiani jõuda. See võit on nende jaoks."

Tulemused:



1. Elfyn Evans Ford 2:57.00,6

2. Thierry Neuville Hyundai + 37,3

3. Sebastien Ogier Ford + 45,2

4. Andreas Mikkelsen Hyundai + 49,8

5. J-M Latvala Toyota + 50,3

6. Ott Tänak Ford +1.02,3

7. Kris Meeke Citroen +1.20,5

8. Hayden Paddon Hyundai +2.16,3

9. Esapekka Lappi Toyota +2.46,5

10. Dani Sordo Hyundai +3.50,5