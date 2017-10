Kiivikas jätkas Eestis võiduseeriat, naistest kuld Koroljakile

40-aastane Ott Kiivikas on näidanud viimase paari aastakümne vältel Eesti meistrivõistlustel fenomenaalseid tulemusi. Kiivikas on püsinud kaotuseta juba 19 aastat järjest, mille sarnast pole maailmas ette näidata kellelgi. Eesti meistrivõistlused olid hea koht testida vormi enne järgmise nädala MM-võistluseid.

