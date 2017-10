Mait Patrail: kaitses oli väga raske mäng

Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf hoiab Saksamaa Bundesligas viiendat kohta. "Meil on hästi läinud, sest oleme punkte võtnud esikümne meeskondadelt," sõnas Patrail. "Nüüd mängime turniiritabeli viimastega, kelle vastu oleme favoriidid. Kui koondises pean rabama tund aega, siis klubis 30 minutit. See on hea, sest nii saan endast maksimumi anda."

Eesti koondise üheks liidriks on olnud Mait Patrail, kellest viimastel aastatel on saanud kaitse tugitala. "Kaitses oli väga raske mäng," ütles Patrail ETV spordisaatele. "Kaitses pidin palju tööd tegema, kuid rünnakul võtsid teised mehed mängu õnneks enda peale. Dener (Jaanimaa - toim.) viskas palju ja tabas ning Mikk (Pinnonen - toim.) tegi hästi 1:1-te."

