Käsipallikoondise peatreener kiitis meeskonna häälestatust

Eesti juhtis poolajavileks juba 17:11, kuid Suvi jäi vaatamata sellele ettevaatlikuks. "Vaheajal toonitasin, et esimesel poolajal oli meil õnnelike perioode, kuid kindlasti lõpuni nii ei jää," meenutas Suvi. "Pidime rasketel perioodidel tasakaalukalt ja mõtestatult tegutsema, et ree peale tagasi saada."

Avamängu järel kurtis Suvi, et meeskond polnud kaitses ja rünnakul piisavalt agressiivne. "Täna andsin mängijatele ülesandeks kiirrünnaku teise laine ja äärelõigete puhul tõusta, et vastasele vähem ruumi jätta," lisas Suvi.

