8. kiiruskatse (13,91 km): Uut päeva alustas taas kiireima ajaga üldliider Elfyn Evans (Ford). Tänak kaotas talle 5,4 sekundiga ning sai neljanda koha. Briti ja eestlase vahele mahtusid veel Thierry Neuville (Hyundai) ja Andreas Mikkelsen (Hyundai).

9. kiiruskatse (17,91 km): Ka päeva teisel katsel sai Tänak neljanda koha, kui kaotas taas kiireimat aega näidanud Evansile 6,1 sekundiga. Katsel sai teise koha Mikkelsen (+3,5) ning kolmas oli Neuville (+5,8). Taas suutis eestlane edestada meeskonnakaaslast Sebastien Ogier'd, kellega kokkuvõttes suurenes vahe 6,7 sekundi peale.

10. kiiruskatse (12,61 km): Taas oli parim Evans, kes edestas Neuville'i 0,3 sekundiga. Belglase hea kiirus tõstis ta üldkokkuvõttes kolmandale kohale, mööda Ogier'st, kes katsel näitas alles 12. aega. Tänak kaotas kiireimale 3,7 sekundiga ning sai katsel 8. aja. Edu Neuville'i ees on veel järgi 5,9 sekundit.

11. kiiruskatse (25,86 km): Evans võitis järjekordse katse, edestades 1,8 sekundiga Juho Hännineni. 8. aja kirja saanud Tänak kaotas 10,7 sekundiga ja lasi kokkuvõttes Neuville'i endast mööda. "Thierry sõidab muidugi kiirelt, kuid me peame tegelema oma sõiduga," kommenteeris Tänak Twitteri vahendusel.

SS11: “Thierry is going fast for sure, but we’ll do what we have to do.” #WRC #WRGB pic.twitter.com/Vc5LnB5jHu