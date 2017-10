TÄNA OTSE | Walesi ralli 12. kiiruskatsele saab kaasa elada otsepildis

Laupäeval on Walesi autoralli MM-etapil kavas väga pikk võistluspäev, kui esimesed masinad stardivad 8. kiiruskatsele Eesti aja järgi kell 09:55 ning 16. kiiruskatse algusajaks on 21:47. Kokku läbitakse üheksa katset.

ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis on otsepildis võimalik kaasa elada 12. kiiruskatsele, mis on tänane viies katse. Teleülekanne algab kell 14:00 ning katse algusajaks on 14:08. Otseülekannet kommenteerib Karl Mihkel Eller.

Gartheiniog nimelise katse näol on tegemist 12,61 km pikkuse raja teistkordse läbimisega ning olukorra teeb raskeks see, et laupäevasel võistluspäeval peavad masinad esimesed umbes 100 km ehk seitse katset sõitma ilma teeninduspausi ja rehvivahetuseta.