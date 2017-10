VIDEOD | Panathinaikos sai põnevusmängus jagu Fenerbahcest

Autoralli MM-sarja eelviimasel etapil Walesis sai reedene võistluspäev lõpu, kui praeguseks on sõidetud 21-st kiiruskatsest seitse. Pärast esimest pikka päeva on Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) hoidmas küll kokkuvõttes teist kohta, kuid vahe kuklasse hingava meeskonnakaaslase Sebastien Ogier'ga on väga napp.

