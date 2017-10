Mängu parimaks valitud Tamberg: pärast kaotust Florale oli häbi

"Me läksimegi kaitsest lähtuvalt mängima. Ütlen ausalt, et pärast Flora mängu oli natuke häbi. Läksime kaitsest lähtuvalt võitma," kinnitas Tamberg, et eelmises voorus kodus Floralt saadud 0:7 kaotus motiveeris narvakaid.

Tambergi sõnul mängisid nad kaitses jõuliselt ja üksteist toetati. Kahju oli mehel aga sellest, et rünnakul ei suudetud väravat lüüa.

Transi tulemuseks tänavusel hooajal jääb viies koht, millega Tamberg jääb rahule: "Koht on hea. Meil on väga noor meeskond ja sellise koosseisuga viies koht on hea."