Martin Järveoja: taguots on juba kange, aga homme on veel pikem päev

Autoralli MM-sarja eelviimasel etapil Walesis sai reedene võistluspäev lõpu, kui praeguseks on sõidetud 21-st kiiruskatsest seitse. Pärast esimest pikka päeva on Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) hoidmas küll kokkuvõttes teist kohta, kuid vahe kuklasse hingava meeskonnakaaslase Sebastien Ogier'ga on väga napp.

Ka ülesõitudel keerab rooli ikkagi Tänak: "Siin on niigi valel poolel liiklus ja panna veel kaardilugeja rooli, see poleks hea mõte."

"Homme on hommikul kohe 110 km järjest ilma hoolduseta ja rehvivahetuseta. Eks paistab. Seal ilmselt otsustatakse palju ära. Homme tuleb veel pikem päev, aga taguots on juba niigi kange," lisas ta.

Tema sõnul loodavad nad, et mehhaanikud teevad ööga masina paremaks, kuna see ei tahtnud vahepeal aeglastes kurvides korralikult pöörata.

"Ma usun, et päevaga võib enam-vähem rahule jääda. Hea sooritus. Elfyn on päris mitu sekundit juba ees, aga ülejäänud on kõik selja taga. Kindlasti homme läheb vähemalt sama põnev heitlus edasi," selgitas Järveoja.

