Ott Tänak: ei saa kurta, mingit draamat pole olnud

Autoralli MM-sarja eelviimasel etapil Walesis sai reedene võistluspäev lõpu, kui praeguseks on sõidetud 21-st kiiruskatsest seitse. Pärast esimest pikka päeva on Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) hoidmas küll kokkuvõttes teist kohta, kuid vahe kuklasse hingava meeskonnakaaslase Sebastien Ogier'ga on väga napp.

Elfyn Evansi edu taga on Tänaku arvates nii tema hea sõiduoskus kui ka D-Macki rehvides, mis antud oludesse paremini sobivad.

Ta lisas: "Wales on eripärane ja need olud ei ole üldse lihtsad. Siin perfektset autot saada ei ole kunagi lihtne. Päeva jooksul me väga suuri muudatusi teha ei saanud. Nüüd saab lõpuks service'sse ja saab midagi timmida."

Eesti ralliekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja lõpetasid Walesi MM-ralli esimese pika päeva kokkuvõttes teise kohaga. Eestlase sõnul on tingimused keerulised ja ideaalseks autot seadistada on võimatu.

