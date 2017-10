Esmakordselt Walesi rallil sõitev Jeets sai raskusi omal nahal tunda

Reedese võistluspäeva ehk seitsme kiiruskatse järel on ekipaaž kokkuvõttes 33. kohal, WRC2 arvestuses hoitakse 16. positsiooni. WRC2 klassi liidrile, rootslasele Pontus Tidemandile, kaotatakse 5.25,3-ga.

"Tegemist on väga raske ralliga nagu kõik kogenud sõitjad ütlevad ja nüüd saime seda ka omal nahal tunda. Vihma küll ei saja, aga teeolud on väga libedad ja katse jooksul vaheldub pinnas ja pidamine nii palju, et raske on aru saada, kus millise hooga sõita saab," sõnas Jeets lõunapausil Vikerraadiole.

"Loomulikult meil esimese korra kohta on legend selline, et väga paljudes kurvides avastad, et seda on vaja muuta. Esimene läbimine läks meil legendi parandamise nahka," lisas Jeets.