16-aastane Rootsi tulevikulootus liitub Müncheni Bayerniga

Aasta alguses ka Manchester Unitediga treeninud Anderson on löönud tänavu Rootsi esiliigas 16 mänguga kaks väravat. Saksamaa ajaloo edukaima klubiga liitub ta aga alles 2019. aasta suvel, seni mängib ta edasi Helsingborgsis, kirjutab Soccernet.ee.

"Alex Timossi Anderson on ülimalt talendikas mängija. Me oleme enesekindlad, et ta on Bayernis edukas. Enne meiega liitumist jääb ta Helsingborgsi, kus ta jätkab kogemuste omandamist ja tuttavas keskkonnas arenemist," lausus Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidzic.