Tänak hommikuste katsete järel: alajuhitavust on päris palju

"Kolm katset on sõidetud ja ma arvan, et seis on iseenesest okei," rääkis Tänak tehnilise pausi ajal. "Esimene katse oli kõige libedam, aga teised pehmemal pinnasel, mehaanilist pidamist oli rohkem ja sõita veidi lahedam. Hommikul pole väga lihtne olnud. Kuna pidamine on suhteliselt minimaalne, siis on alajuhitavust päris palju. Tahaks seda parandada, aga praegu pole midagi suurt teha."

"Me oleme põhimõtteliselt Michelini meestest kiireimad," jätkas Tänak. "Ilmselgelt on Elfyn [Evansil] Dmacki [rehvidega] sõita peaaegu nagu pargis jalutada."

"Oli teada, et Elfyn on Dmacki rehvidega kiire ja me oleme võrreldes teistega suhteliselt hästi sõitnud," tõdes ka Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. "Eks nüüd näis, mis edasi saab. Varasematel aastatel on see pikk viimane katse läinud väga rööpasse. Eks paistab, kui palju seekord, aga esimesed kaks peaksid üsna normaalsed olema."

Täna sõidetakse Walesis veel kolm katset, mis algavad Eesti aja järgi kell 16.31, 17.11 ja 17.26.