Kuressaare legend Martti Pukk lõpetab pühapäeval mängijakarjääri

"Sain täpselt kaks aastat tagasi väga tõsise vigastuse ja arstide sõnul polnud kindel, kas enam kunagi saan korralikult üldse joosta, rääkimata jalgpalli mängimisest," rääkis Pukk portaalile Saaremaasport.ee. "Seadsin endale selle eesmärgiks, et jooksen veel Kure särgis platsile, et minu karjäär ei lõpe kiirabiautos. Nüüdseks on jalg nii terve, et saan oma lahkumisemängu mitte lihtsalt platsil viibides, vaid ikka korralikult mängides teha."

"Alustasin Kures aastal 2004, neid aastaid on ikka kogunenud paras ports. Usun, et [olen Kuressaarele olnud pühendunud] peamiselt selle pärast, et see klubi andis mulle võimaluse ning olen selle eest tänulik ja lojaalne. Aga võib-olla on see hoopis seotud saare ja merega. Kuigi kutsutud on palju, siis pole ma tahtnud samal või madalamal tasemel mandrimeeskondadesse minna."