Naiste jalgpalliliigades peetakse esimesed üleminekumängud

Mängija Karina Domanova: "Laupäeval ootab meid ees raske, kuid võidetav mäng Põlva naiskonna vastu. Põlva naised on osavad ning näidanud häid tulemusi. Meie tuleme ja näitame, milleks on võimelised meie noored naised ning tahame mängida ilusat mängu ja kõndida väljakult ära võitjatena."

Kalju peatreener Getulio Aurelio Fredo: "Sel laupäeval mängib meie noor naiskond Põlva Lootose vastu esimese üleminekumängu. Põlva naiskonna puhul on samuti tegemist noore tiimiga, kellel meistriliiga hooaeg selja taga. Meie tüdrukud on väga enesekindlad ning meil kõigil on laupäevase mängutulemuse osas positiivsed ootused."

