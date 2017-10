Kovanen ja Liivamägi: vajame rohkem täismõõtmetes basseine

"Unistus on suur, lausa 50-meetrine, aga päris reaalne," tõdes Eesti ujumisliidu president Karol Kovanen. "Kui rääkida selle asja vajadusest, siis ujumine on laste ja harrastajate arvu poolest eestis TOP 3 ala. Võime küsida, kuidas tunduks, kui terves Põhja-Eestis ei oleks täismõõtmetes jalgpalliväljakut, kus trenni teha. See tundub päris võimatu."

"Ütleme, et see on poliitilise otsuse taga. Sellesse teemasse on suhtunud positiivselt erinevad võimupidajad. See on suhteliselt suur projekt, riikliku tähendusega. Tallinna linna võim üksi ei käi üle, oleks riigi tuge vaja."

"Tegelikult on see hoopis erinev spordiala," kinnitas tippujuja Martin Liivamägi. "50-meetrises basseinis on palju rohkem vastupidavust vaja ja see treening on hoopis teistsugune. Kui me lähme olümpiamõõtmetes basseini, näeme tippsportlasi, kes on mitmeid aastaid pikas basseinis treeninud ja need, kes treenivad lühirajal, ei saa pikal rajal nii hästi hakkama."

"Tegelikult on meil vähe ka 25-meetriseid basseine. Parimad saavad võib-olla oma koormuse kätte, aga jällegi, see pole sama koormus, mis me saaks pikal rajal. See vahe on päris suur."

"Eesti võistlusspordi tulemuslikkust hinnatakse olümpiadistantside järgi. Tulemused peaks tegema 50-meetrises basseinis, aga meil ei ole ühtegi, kus trenni või tulemusi teha," tõdes Kovanen.