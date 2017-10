Kuressaares toimub pühapäeval esimest korda rulluisumaraton

Briti Rahvusringhääling BBC kirjutas, et Suurbritannia taliolümpiakoondise jaoks on koostatud evakueerimisplaan juhuks, kui PyeongChangi taliolümpiamängude ajal peaks poliitilised pinged Korea poolsaarel taas teravnema.

Rahvusvaheline Laskesuusaliit IBU andis oma kodulehel neljapäeval teada, et Vancouveri olümpiamängude dopinguproovide uuesti testimisel on vahele jäänud sloveenlanna Teja Gregorin.

Rulluisu maratoni põhisõidu start antakse kell 12 Tehnika Äri eest Tallinna tänaval. "Kergliiklustee rulluisumaratoniks ei sobi. Seal võiks teha ainult eraldistardiga sõite, sest 3-4 meetrisele teele ei mahu osalejad ära," ütles Kallas. Praeguseks on esimesele rulluisumaratoni põhidistantsile kirja pannud paarikümne osaleja ringis, kuid Kallas loodab, et järgnevatel aastatel kasvab see arv saja või paarisajani. Kuna päev enne Kuressaare rulluisumaratoni peetakse rulluisusõit ka Pärnumaal Jõulumäel, võib sealtki järgmisel päeval osalejaid Saaremaale juurde tulla.

Idee taoline spordiüritus korraldada algas MTÜ Karujärve Tervisepordi Keskus juhatuse liikme Aivar Kallase sõnul sellest, et eelmisel talvel ei olnud lund. "Ootasime kuni Karujärvele tekkis jää. Suusamaratoni asemel plaanisime teha uisumaratoni, mis ka õnnestus. Meie parimal uisutajal Kuido Koppelil tekkis mõte, et võiks korraldada ka rulluisumaratoni," meenutas Kallas portaalile jooksja.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel