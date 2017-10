Omavahelistes mängudes on tänavu rohkem peale jäänud Levadia. Esmalt võideti aprillikuus Narvat 3:1, seejärel mängiti Transi kodus 0:0 viiki ning viimati suutis pealinnameeskond alistada Narva 2:0. Kaks võistkonda tulevad seekordsele omavahelise lahingule täiesti erinevate tulemuste pealt, sest kui võitu ihkav Levadia oli viimati 6:0 üle Viljandi Tulevikust, siis Narva pidi oma kodus tunnistama Flora paremust koguni seisuga 0:7.

Liigatabelit on 34 vooru järel juhtimas Flora (86) punkti, Levadia on 82 punktiga nende kannul. Tiitlilootuste elushoidmiseks vajab Levadia täna kindlasti võitu, kuid kui Flora suudab laupäeval üle mängida Tartu Tammeka, on tänavune meister selgunud. Kahele suurele konkurendile järgneb liigatabelis kolmandana Nõmme Kalju (72 punkti). Narva hoiab 44 punktiga viiendat kohta.

Kaartide tõttu ei saa Narvat aidata noor poolkaitsja Vadim Mihhailov.

Transi peatreener Adiam Kuziaev: "Eelmises kodumängus polnud meie meeskond üldse valmis selleks tugevaks mänguks, mida pakkus Flora meie vastu. Seetõttu on mängus Levadiaga meil on ainult üks eesmärk - näidata paremat mängu, et vabandada oma fännide ees."

Väravavaht Aleksei Matrossov: "Mäng Levadia vastu on oluline meie jaoks eriti sellepärast, et kaotasime väga suurelt eelmise kodumängu. Peame pingutama maksimaalselt ja tõestama, et see oli vaid erandjuhtum. Tahame mängida viimast kodumängu auväärselt, aga saame aru, et selleks peame andma endast parima."

Levadia Igor Prins: "Kaheks viimaseks mänguks on meil selge ülesanne - võita mõlemad kohtumised!"

Poolkaitsja Kaspar Mutso: "Ilmastikuolud on üleöö üsna keeruliseks läinud, kuid sõidame Narva eesmärgiga võita ning jätkuvalt tiitliheitluses püsida."

Mängu teenindab kuueliikmeline kohtunikebrigaad. Mängu kohtunik on Roomer Tarajev, abikohtunikeks Silver Sepp ja Neeme Neemlaid ning neljandaks kohtunikuks Grigori Ošomkov. Otsajoonte taga aitavad tähtsaid otsuseid vastu võtta Marko Liiva ja Jagnar Jakobson.