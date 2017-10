See resultaat tähendab, et FC Floral läheb viimases kahes mängus väga keeruliseks oma tiitel maha mängida, kuna laupäeval peavad nad selleks esmalt kaotama Tartu Tammekale ning seejärel viimases voorus ka Levadiale.

Liigatabelis on Floral liidrina seega 86 punkti ning Levadia jääb maha kolme silmaga. Narva Trans on endale kindlustanud 5. koha, kui seni on kogutud 45 punkti.

Enne mängu:

Transi peatreener Adiam Kuziaev: "Eelmises kodumängus polnud meie meeskond üldse valmis selleks tugevaks mänguks, mida pakkus Flora meie vastu. Seetõttu on mängus Levadiaga meil on ainult üks eesmärk - näidata paremat mängu, et vabandada oma fännide ees."

Väravavaht Aleksei Matrossov: "Mäng Levadia vastu on oluline meie jaoks eriti sellepärast, et kaotasime väga suurelt eelmise kodumängu. Peame pingutama maksimaalselt ja tõestama, et see oli vaid erandjuhtum. Tahame mängida viimast kodumängu auväärselt, aga saame aru, et selleks peame andma endast parima."

Levadia Igor Prins: "Kaheks viimaseks mänguks on meil selge ülesanne - võita mõlemad kohtumised!"

Poolkaitsja Kaspar Mutso: "Ilmastikuolud on üleöö üsna keeruliseks läinud, kuid sõidame Narva eesmärgiga võita ning jätkuvalt tiitliheitluses püsida."

Mängu teenindab kuueliikmeline kohtunikebrigaad. Mängu kohtunik on Roomer Tarajev, abikohtunikeks Silver Sepp ja Neeme Neemlaid ning neljandaks kohtunikuks Grigori Ošomkov. Otsajoonte taga aitavad tähtsaid otsuseid vastu võtta Marko Liiva ja Jagnar Jakobson.