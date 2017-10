MotoGP meeskonna pealik suri Malaisia MM-etapi eel

Autospordi sõnul suri Kiefer öösel oma hotellitoas, kuigi surma asjaolud on veel selgitamisel. MotoGP avaldas Kieferi lähedastele, sõpradele ning meeskonnale kaastunnet, Kieferi sõitjad Dominique Aegerter and Tarran Mackenzie Sepangis nädalavahetusel rajale ei tule.

"Ma olen lihtsalt sõnatu," rääkis Aegerter. "See on meie kõigi jaoks suureks šokiks ja me jääme Stefanit igatsema. Ta oli kahtlemata üks parimaid bosse, kes mul kunagi olnud ning lisaks sellele fantastiline inimene ja sõber."

Sorry to hear that Stefan Kiefer, #Moto2 Kiefer Racing manager, passed away last night. Thoughts very much with his family, friends & team. pic.twitter.com/6eeo7uujar