Mäkinen: järgmisel aastal on reaalne võidelda meeskondliku MM-tiitli eest

Hooaja lõpus M-Spordist lahkuv Tänak on praegu maailmameistrivõistluste punktitabelis teisel kohal ning säilitamaks teoreetilist võimalust tiitlivõidule peaks ta Walesis koguma vähemalt seitse punkti rohkem kui prantslasest tiimikaaslane Sebastien Ogier.

Pärast novembrikuist Austraalia rallit jätkub Tänaku karjäär Toyotas. "Ütleksin, et meil on täiesti reaalne võidelda järgmisel hooajal meeskondliku MM-tiitli eest," sõnas Toyota meeskonna juht Tommi Mäkinen ETV spordisaatele. "Loomulikult anname selleks oma parima. Olen väga õnnelik, et Ott on meeskonda tugevdamas."

Soomlane lisas, et näeb Tänakut hea meelega meeskonna kaua aega. "Eelkõige tahan, et suudaksime Otile pakkuda piisavalt hea ja kiire auto, millega rallisid võita," ütles Mäkinen. "Ja loodan, et saame talle pakkuda piisavalt häid tingimusi, et ta jääks meiega pikemaks ajaks."

M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson jätab Tänaku hüvasti raske südamega. "Tal on olnud fantastiline aasta," tõdes Wilson. "Ta on teinud sel aastal väga head tööd

ja näidanud, kui palju on edasi arenenud. Oleme väga kurvad, et ta lahkub, aga elu läheb edasi ja pole kahtlustki, et ta jääb alati M-Spordi pereliikmeks. Uks tema jaoks on kindlasti alati avatud. Senikaua, kuni mina selles äris tegev olen, on see võimalus alati olemas."