Paavo Nelke Münchenist: mängu parim oli vastaste väravasuul

"Just registreerisime end Tallinna-lennule, nüüd on aega ja hakkame peatreener Rein Suviga laupäevaks eeltööd tegema. Meeskonnas on meeleolu hea, päid me norgu ei lase! Väga tähtis on seegi tõsiasi, et kõik pallurid jäid terveks ja selles plaanis mingeid muresid enne korduskohtumist pole.

Endise väravavahi seisukohalt võin julgelt öelda, et meie kollkiprite etteastega eilses mängus saab rahule jääda. Eston Varusk tegi avapoolajal normaalse esituse ja Rasmus Ots kohtumise teisel poolel hea mängu. Muidugi oli oma osa meeste töös ka meie kaitsel, mis algul oli liiga auklik, ent teisel pooltunnil paranes otsustavalt.

Kohtumise parim väravavaht oli siiski teisel pool platsi. Benjamin Buric kuulub hetkel mingi kahtluseta Bundesliga viie parema hulka ning me räägime liigast, kus mängivad maailma tipud nagu Niklas Landin, Andreas Palicka ja teised. Iga meeskonna pallurid, kelle selja taga tehakse selliseid tõrjeid, hakkavad iseenesest kindlamini mängima.

Buricil on omapärane ja huvitav stiil, millest olime teadlikud. Rääkisime eelnevalt, et talle tuleb üles visata ning Burici mänguga paremini kursis olevad nagu näiteks Mait Patrail ja Dener Jaanimaa seda ka tegid. Praktiliselt kõik, mis visati käte kõrguselt allapoole, noppis bosnialane ära.

Olen ise nüüd kaks aastat Riihimäe Cocksi väravavahtidega töötanud ja tean kui tähtis on eritreening. Eesti klubides sarnaseid võimalusi kahjuks pole, aga tulevikus võiks mõelda kas või ühe treeneri palkamisele. Too käiks siis klubist klubisse ja töötaks väravavahtidega, eriti oleks erialast koolitust vaja just noortel."

Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina kohtuvad uuesti juba laupäeval, 28. oktoobril. Kalevi spordihallis peetav mäng algab kell 19.30.