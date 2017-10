Gheorghe Cretu: liidri võitmisele eelneb pikaajaline protsess

Kõigepealt andis vene pressi tähelepanu Eesti koondise peatreeneri Gheorghe Cretu siirdumine Venemaa ühe tugevama klubi etteotsa. Sellega on Cretu oma CV-d ülitugeva kvaliteedimärgiga rikastanud, kirjutab Volley.ee.

Pärast mõneaastast mõõna sai nimeka Moskva Dünamo peatreeneriks Läti alam Boriss Kolčins. Pole võimatu, et tuleval hooajal ühineb Cretuga Robert Täht. Superliiga resultatiivseim ründaja on aga praegu hoopis Leedu nimega Vene kodanik Romanas Škuljavičius. Eesti rahvusmeeskona silmapaistvat edenemist rahvusvahelisel areenil on ida pool märgatud ja teatavaks võetud. Eesti meeskond oli kevadel Venemaa koondisele paras partner. Ka kohtumised pisut nõrgemaga on ettevalmistusajal vajalikud. Vene koondise uus peatreener Sergei Šljapnikov ei tahtnud oma esimesi etteasteid mingil juhul kaotus(t)ega alustada.

Belgorodi klubi pressiteenistus BelPressa avaldas sel nädalal intervjuu Cretuga. Küsiti, millal jõuab meeskond tasemele, mis võimaldaks võita Euroopa liiderklubi Kaasani Zeniiti. Cretu vastus: "See sõltub täielikult meie mängust. Kaotasime Zeniidile mõni päev tagasi 0:3. Kohtumine Kaasanis oli kõrgest klassist. Me ei peaks seda kaotust südamesse võtma. Pole vaja taga ajada üht võitu, Zeniidi võitmiseni viib pikaajaline protsess, edu ei tule üleöö. Mängijad peavad täpselt teadvustama, missugused on nende tugevad küljed ja kuidas mängida, et need resultaadiks vormuks. Eelkõige tuleb püüelda ideaalse mängu poole.