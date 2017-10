Seti lõpud enda kasuks kallutanud Williams pääses poolfinaali

Briti Rahvusringhääling BBC kirjutas, et Suurbritannia taliolümpiakoondise jaoks on koostatud evakueerimisplaan juhuks, kui PyeongChangi taliolümpiamängude ajal peaks poliitilised pinged Korea poolsaarel taas teravnema.

Rahvusvaheline Laskesuusaliit IBU andis oma kodulehel neljapäeval teada, et Vancouveri olümpiamängude dopinguproovide uuesti testimisel on vahele jäänud sloveenlanna Teja Gregorin.

