Peatreener otsustas juba hooaja eel: Northug olümpial ankruetappi ei sõida

PyeongChangi taliolümpiamängudeni on jäänud pisut enam kui sada päeva, Norra murdmaakoondise peatreener Tor-Arne Hetland aga otsustas juba ära, kes sõidab olümpial teatesõidus Norra meeskonnas ankruetappi – ja selleks ei ole Petter Northug, kes on varasemalt mitmel tiitlivõistlusel Norra võitjana finišisse toonud.

Hetlandi sõnul on Norra koondises neli-viis meest, kes võiksid ankruetappi sõita, aga tema jaoks oli valik nii ilmselge, et ta otsustas selle juba enne hooaja algust ära teha. "Viimast vahetust sõidab Finn Hågen Krogh. Ta tõestas eelmisel talvel, et on meie parim mees," ütles Hetland Norra Rahvusringhäälingule (NRK).

Krogh sõitis viimast vahetust tänavusel MM-il Lahtis ja võitles MM-il hiilanud venelase Sergei Ustjugoviga, jäädes lõpuks peale 4,6 sekundiga.

"Kogu Norra nägi Lahti MM-i teatesõitu ja see, mis Finn seal tegi, on minu jaoks piisav. Ta on end pidevalt tõestanud," selgitas Hetland.

"Tore kuulda, et ta minusse niimoodi usub. Aga pika hooaja jooksul võib kõike juhtuda," lausus Krogh. "Tean, et pean eelnevalt tõestama, et olen seda väärt, et mind viimasena rajale usaldataks."

Küll aga arvas Krogh, et viga on Northugi juba praegu – neli kuud enne olümpiat – maha kanda. "Mitte kunagi ei tohi Petterit maha kanda. Tõenäoliselt näeme teda olümpial tippvormis. Ja kui ta tõesti on heas vormis, eks siis kohapeal otsustame, kes sõidab ankruetappi, kes kolmandat vahetust," arvas Krogh.

Northug ütles mõned nädalad tagasi, et on valmis olümpial ükskõik, millist etappi sõitma, aga lisas ka ise, et kui ta on heas vormis, oleks ta ilmselt parim valik viimaseks vahetuseks.

Viimati võitis Norra teatemeeskond olümpiakulla 2002. aastal.

"Kui ta seda tõsiselt mõtleb, pole ma temaga üldse nõus," ütles NRK-s ekspertkommentataorina töötav Anders Aukland Hetlandi valikut kommenteerides. "Võib-olla on see taktikaline samm, et koondisele natuke rahu anda. Aga mõistagi inimesed reageerivad, kui ankrumees valitakse juba sada päeva enne olümpiat. Krogh ja Northug on maailma parimate lõpuspurdimeeste seas, aga praegu on raske öelda, kumb neist on saja päeva pärast paremas vormis."