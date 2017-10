Ott Tänak: meie parim võimalus on kohe alguses vahe sisse teha

"Olud on tavalised, aga kohe esimeses sõidus päris rahul auto käitumisega ei olnud. Üritasime parandada ja tegime kolm sõitu veel. Lõpuks tundus suhteliselt okei," sõnas Tänak intervjuus ERR-ile.

"Stardiolud on Sebastienil (Sebastien Ogier - toim.) paremad, aga meie läheme teisena. Meie kõige suurem võimalus ongi esimesel ringil vahet teha. Teisel ringil on olud stabiilsemad. Loodetavasti on hommikul hea pidamine ja siis vaatame, mis teha annab," vaatas Tänak ka homsesse võistluspäeva.

Tänaku sõnul on M-Sport suutnud tema Fordi hooaja jooksul pidevalt edasi arendada, kuid iga ralli nõuab eraldi lähenemist ning seetõttu on hea seadistuse leidmine keeruline. Kuna masin on uus, siis pole lähtekohana kasutada ka eelmiste aastate andmeid.

"Me oleme kaks päeva metsas rada kirjutanud, suht tihe graafik," selgitas Tänak ja lisas, et meeskondlik MM-tiitel peaks M-Spordil praeguseks sisuliselt kindlustatud olema.

"Meeskonnale on see kindlasti oluline. M-Sport Fordiga koostöös on varem maailmameister olnud, aga eratiimina oleks see esimene kord. Me oleme teinud head tööd sel aastal, igal juhul vääritud võit," uskus rallimees.

Samas kinnitas Tänak, et tema kui sõitja jaoks on individuaalne MM-tiitel kindlasti olulisem kui meeskondlik võit.

Ralli esimene kiiruskatse peetakse tegelikult juba neljapäeva õhtul kell 21, kui läbitakse 1,49 km pikkune publikukatse. Õigeks kihutamiseks läheb lahti reede päeval kell 12.20. Kokku on reedel kavas kuus katset ja kogu rallil 21 kiiruskatset.

ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis on otseülekanded 12. katsest (laupäeval kell 14), 18. katsest (pühapäeval kell 11) ning koos tavapärase rallistuudioga ka viimasest punktikatsest (pühapäeval kell 13.30).