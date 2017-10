Eesti curlinguvõistkond tegi maailma edetabelis võimsa tõusu

Maailma edetabelit juhib Kanada esindus 457 punktiga, kes lükkas liidri positsioonilt Norra võistkonna.

Eesti segavõistkond koosseisus kapten Andres Jakobson, Margit Peebo, Tarmo Vähesoo ja Marcella Tammes tõstis 143 teenitud punktiga Eestit 8 koha võrra 12. kohale, mis on Eesti curlingu ajaloos kõrgeim tulemus segavõistkondade seas.

Eesti segavõistkonna positsioon on hetkel ka Eesti võistkondadest maailma edetabelis kõrgeim. Varem hoidis Eesti kõrgeimat positsiooni segapaaride arvestuses, kus on praeguseks teenitud 196 punkti ja ollakse 13. kohal.

“Meil kasvab noor ja motiveeritud curlingumängijate põlvkond ning meie mängijad on rahvusvahelistel tiitlivõistlustel korduvalt tõestanud, et nad on võimelised mängima suurte curlinguriikidega nagu võrdsed võrdsetega,” sõnas Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Curling areneb Eestis jõudsalt, kuid konkurents kasvab kogu maailmas. Randveri sõnul aitab Eesti arengule kaasa uus kaasaegne curlinguareen Tondiraba jäähallis, mis lisaks suurepärastele treeningvõimalustele lubab korraldada Tallinnas rahvusvahelisi curlinguvõistlusi. “Sel hooajal korraldame Tallinnas mitu rahvusvahelist turniiri, millest 4 kuulub ka World Curling Tour võistluste sarja. See annab meie mängijatele võimaluse panna oma mänguoskused proovile, saada võistluskogemust ja teenida ka maailma edetabeli punkte,” lisas Randver.

Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Curlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Curlingu hooaeg algab septembris ja kestab Eestis mai lõpuni.