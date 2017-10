Kui kõik sõitjad olid katse läbinud ühe korra, siis paiknesid Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford) pingereas teisel kohal. Eestlaste tulemus 2.01,3 oli 0,6 sekundi võrra aeglasem kui meeskonnakaaslasest britil Elfyn Evansil (Ford). Kolmandat kohta väärt olnud kiirust näitas iirlane Craig Breen (Citröen), jäädes Tänakust maha omakorda 0,4 sekundiga.

Kui enamus sõitjaid oli raja läbinud kaks korda, siis oli liidriks tõusnud soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) ajaga 2.00,6. Evans kaotas 0,1 sekundiga. Tänak jäi teisel sõidul oma eelmisele ajale 0,1 sekundiga alla ning oli pingereas viies.

Esimesena läbis raja kolmandat korda hispaanlane Dani Sordo (Hyundai), kes tõusis ka ajaga 2.00,4 liidriks. Testikatse lõpuks haaras Evans siiski liidrikoha tagasi, kui sõitis kolmandal läbimisel välja selgelt päeva parima tulemuse 1.58,1. Tänak näitas oma parimat tulemust neljandal läbimisel, kui sai kirja 2.00,5, mis andis pingereas kolmanda koha.

#WRC #WalesRallyGB SD

Timesheets speak for themselves...@DMACK_Tyres's @ElfynEvans @danielbarritt on the top of their game this am. pic.twitter.com/qW8xXGgDb2