Rasmus Mägi treenib koos Soome parima tõkkejooksjaga

Soome Rahvusringhääling YLE kirjutas, et 24-aastane tõkkejooksja Oskari Mörö on treenimas koos Eesti 400 m tõkkejooksu esinumbri Rasmus Mägiga.

Mörö ja temast aasta vanem Mägi on juba poolteist nädalat treeninud Tartus Ja Käärikul ning soomlase sõnul oli selline plaan juba ammu, kuid teostuseni jõuti alles nüüd.

"Rasmus on tihti olnud minuga samades kohtades laagris, kuid treeninud üksi. Ühiselt treenimine on tulnud korduvalt jutuks, kuid välismaa laagrites on olnud alati näiteks elukaaslaste näol sellised olukorrad, kus päris koos pole saanudki harjutada," rääkis soomlane YLE vahendusel.

Mörö ootas olümpiamängudel 6. koha saanud ja EM-il hõbeda võitnud Mägiga treenimist väga, et teada saada, kas nende põhimõtted on sarnased: "Minu lootus on, et saame talvel ja kevadel ka lõunalaagrites ühiselt harjutada."

Rasmus Mägi isiklik rekord 400 m tõkkedistantsil on 48,40 sekundit ja Mörö senine parim tulemus on 49,04.