Talenditreeningute hooaeg kulmineerus mängude ja mängu vaatamisega

Talenditreeningud on loodud U-14 vanuseklassi mängijatele, kes saavad esmaspäeviti üle Eesti kvaliteetse lisatreeningu.

"Kui 2008. aastal alustasime kuue tugipunktiga, siis nüüd on meil neid seitse kokku 22 treeneriga. Sel aastal käis talenditreeningutelt läbi lausa 46% selle vanuseklassi mängijatest," ütles talenditreeningute projektijuht Urmas Kirs pressiteate vahendusel.

"Talenditreeningud on osutunud väga populaarseks – seda näitab nii osalejate arv kui ka tagasiside treeneritelt."

Kokku toimus igas tugipunktis aasta jooksul 22 treeningut, lisaks said noored teineteiselt mõõtu võtta kümnes treeningmängus. Samuti toimus kaks üle-Eestilist kogunemist – esimene neist hooaja esimeses pooles EJL-i TNTK staadionil, teine täna EJLi jalgpallihallis. Tänasel kogunemisel moodustati tugevad ühendvõistkonnad, kui jõud ühendasid Viljandi ja Tartu, Haapsalu ja Pärnu, samuti ka Ahtme ja Tallinn II tugipunktid. Seitsmes grupp, Tallinn I, pidi eakaaslastega silmitsi seisma oma jõududega.

"Kokkuvõtva hinnangu hooajale saame anda novembri alguses, mil koguneme tugipunktide treeneritega. Tahame teada, mis toimib ja mis mitte. Oleme proovinud kaasata ka kõiki klubisid, mida tõestab ka asjaolu, et 73% protsenti klubidest saatsid tänavu oma noori talenditreeningutele. Tasub ka lisada, et mõnel klubil lihtsalt pole sellest vanuseklassist mängijaid treeningutele saata, kuid nad on sellegipoolest projekti kaasatud," lisas Kirs.

Järgmisel aastal kuuluvad talenditreeningute vaatevälja mängijad, kes on sündinud 2005. aastal. "Jalgpalliliidus on selles vanuseklassis hetkel kirjas üle 800 noormängija. Vastavalt aastale proovime olla paindlikud ja leida parima lahenduse nende noormängijate arenguks. Võimalik, et järgmisel aastal suudame avada veel ühe tugipunkti Kagu-Eestis, kuid need läbirääkimised on hetkel alles veel käimas, sest peame saame kõikide osapoolte nõusoleku," sõnas Kirs.

Eilne jalgpallipäev lõpes U-14 vanuseklassi poistele veidi vanemate noortekoondislaste mängu vaatamisega, sest U-17 koondis võõrustab Tallinnas EM-valikturniiri. Turniiri avapäeval napilt 0:1 Taanile alla jäänud eestlased võõrustasid eile kell 18 A. Le Coq Arenal Šotimaad, kes võitis avavoorus Andorrat ja kaotas 0:3.